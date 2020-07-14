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في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة

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في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.


وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة ، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.

في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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