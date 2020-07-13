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ملعب ONTime -إتحاد الكرة يتلقى خطابا أوليمبيا بإستحالة عقد الجمعية العمومية وإعتماد اللائحة في يوليو

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