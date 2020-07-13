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8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض"
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من مسابقة "السماء الصافية" ضمن الألعاب العسكرية 2020 في كراسنودار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 13 يوليو 2020 11:31 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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