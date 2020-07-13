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شعبان: الاتفاق العسكري بين إيران وسوريا لمواجهة قانون قيصر

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شعبان: الاتفاق العسكري بين إيران وسوريا لمواجهة قانون قيصر شعبان: الاتفاق العسكري بين إيران وسوريا لمواجهة قانون قيصر

جي بي سي نيوز :- وصفت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية والسياسية لرئيس النظام السوري، الجمعة، "قانون قيصر" بأنه "غير شرعي وإجراء إجرامي بحق سوريا".

وأشارت شعبان في مقابلة مع قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين إلى الخيارات التي سيتخذها النظام السوري لمواجهة القانون الأمريكي، وقالت: "لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر"، مضيفة أن "توقيع الاتفاق العسكري الإيراني– السوري هو أولى الخطوات".

وأكدت شعبان أن من بين الخيارات "العودة إلى الزراعة، وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة، والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا".

وتابعت: "لدينا خيارات داخلية، وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر".

وقبل يومين، قرر النظام السوري إلزام أي مواطن مغترب بتصريف 100 دولار أمريكي إلى ما يعادلها بالليرة السورية عند قدومه للبلاد، في أحدث إجراء لمحاولة إنقاذ العملة المحلية المتدهورة.

ونشرت وسائل إعلام سورية نص قرار لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، يلزم المغتربين بضرورة تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى إلى الليرة، وهو ما أثار جدلا واسعا.

اللافت أن هذا القرار يسري على أي سوري مغترب قادم، حتى لو كانت عائلة كاملة. وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا القرار يسري تطبيقه مطلع آب/ أغسطس المقبل، ويتم الصرف بحسب تسعيرة البنك المركزي، وهو ما يعني نحو 1250 ليرة للدولار الواحد.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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