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أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية

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أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية
متمنياً له دوام التوفيق لما فيه خير هذا الوطن

أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، والذي قدم للسلام على الأمير بمناسبة تكليفه قائداً لقاعدة الملك فيصل الجوية.

وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء القحطاني على ثقة ولاة الأمر- حفظهم الله - بتكليفه قائداً لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي, متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأعرب اللواء طيار ركن ناصر بن سعيد القحطاني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة, وعلى ما تجده القطاعات العسكرية بالمنطقة من متابعة منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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