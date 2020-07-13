أخبار عاجلة

8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟ -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020 -
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً -
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير -
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية -
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة -
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة -
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات -
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 931 إصابة جديدة بـ"كورونا" و77 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 931 إصابة جديدة بـ"كورونا" و77 حالة وفاة تسجل 931 إصابة جديدة بـ"كورونا" و77 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 24975 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 931 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين خروج 556 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 83001 حالة، من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

وفد القبائل الليبية في القاهرة تأييدا لدعوة للجيش المصري للتدخل من أجل حماية ليبيا

وفد القبائل الليبية في القاهرة تأييدا لدعوة للجيش المصري للتدخل من أجل حماية ليبيا

شبكة عيون الإخبارية