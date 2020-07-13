أخبار عاجلة

8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟ -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020 -
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً -
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير -
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية -
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة -
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة -
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات -
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

طهران: سنرد على المتورطين بحادث نطنز

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر

ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر

بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية

بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات

كمامات ثمينة

كمامات ثمينة

شبكة عيون الإخبارية