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"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو

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"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو "الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو
تسجيل 48 حالة بينهم 20 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن فيروس إيبولا ينتشر في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل تسجيل ما يقرب من 50 حالة معروفة في منطقة كبيرة من جمهورية الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضح كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أنه منذ أن أعلنت السلطات تفشي المرض في الأول من يونيو، تم تأكيد 48 حالة في مقاطعة إكواتور في الكونجو وثلاث حالات أخرى محتملة و20 حالة وفاة في المجمل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف "رايان" في مؤتمر صحفي، أن التفشي لا يزال نشطًا للغاية ولا يزال مصدر قلق كبير.

وحذر من أنه في حين أن الأعداد في هذا السياق منخفضة، مرة أخرى في عصر مرض "كوفيد 19"، فمن المهم جدًا ألا ينصرف الانتباه عن هذه الأمراض الناشئة الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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