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استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات

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"الأزرقي" أكد أن مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات

استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات

أكد رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير واستشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، عدم انتقال المستجد «كوفيد- 19» عبر المياه، مؤكدًا في هذا الصدد أن مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات.

وشدد على عودة الحياة لطبيعتها بحذر والتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الناس، وحتى لا يكون هناك عبء على القطاع الصحي بسبب زيادة الحالات وارتفاع أعداد الإصابات.

وفي التفاصيل، قال الأزرقي في تصريح لقناة اليوم للتعليق على انتعاش قطاع المنتجعات والشاليهات بعد عودة الحياة لطبيعتها: ليس هناك خطورة بالنسبة لاستخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة مادة الكلور التي تطهّر المسابح من أي فيروسات أو بكتيريا وهي كافية للقضاء على فيروس كورونا.

وأضاف: لم يكن هناك أي نشرة علمية بأن فيروس كورونا ينتقل عبر المياه سواء مياه الشرب أو مياه المسابح وإنما ينتقل عبر الرذاذ أو الاتصال والتواصل من شخص مصاب إلى شخص سليم.

وأكد "الأزرقي" أن تطهير أسطح وجدران المنتجعات والشاليهات بعد خروج المستأجرين منها بالديتول والكلورركس المخفّف، كافٍ جدًا وليس فيه خطورة أبدًا.

وبخصوص التجمعات في المنتجعات والشاليهات، أكد عدم الزيادة على وجود 50 شخصًا بحسب تعليمات وأنظمة وزارتي الصحة والداخلية، داعيًا في حال وجود أسرة أو أسرتين في منتجع أو شاليه إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة مترين بين كل شخص وآخر.

استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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