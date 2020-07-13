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شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط "

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شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط "

شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه

أحدث اللاعب عبدالمجيد السواط أزمة بين إدارتي التعاون والاتحاد بعد انضمامه إلى معسكر الأخير في أبها، الاثنين، ومقاطعته تدريبات الأول منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث استغربت إدارة التعاون من تصرف نظيرتها في الاتحاد واستقبالها للاعب في المعسكر.
وبينت الإدارة التعاونية في بيانها الذي نشرته عبر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن إدارة الاتحاد ساعدت السواط على مخالفة الأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعد عودة النشاط الرياضي".
كما أكدت إدارة التعاون على سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقاً للأنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم حرصاً واهتماماً بالغين على حفظ حقوق الجميع ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح من اللاعب ونادي الاتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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