"كورونا" يواصل ضرباته العنيفة لفلوريدا.. 12.600 إصابة خلال يوم

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أصبحت مع أريزونا وكاليفورنيا وتكساس البؤر الجديدة للوباء

أفادت ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 12.600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ثاني أعلى رقم يومي مسجل فيها منذ بدء التفشي.

وأصبحت ولايات: فلوريدا، وأريزونا، وكاليفورنيا، وتكساس، البؤر الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، ووفقاً لتحليلات "رويترز"، فقد زادت حالات الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية من 50 على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وجاءت أحدث أرقام بعد ساعات من انتقادات حادة وجهها الرئيس دونالد ترامب لخبراء الصحة، الذين يقودون تصدي البلاد للجائحة، وفي وقت تتدهور فيه علاقته بكبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي.

وأعاد ترامب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين نشر تغريدة تتضمن اتهامات على لسان مضيف سابق لبرنامج ترفيهي تقول: "إن الجميع يكذبون"، بما شمل توجيه اتهام للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهي الهيئة الأساسية التي تتولى مكافحة الجائحة.

وكان تشاك وليري قد قال مساء أمس: "من أكثر الأكاذيب السافرة هي تلك المتعلقة بكوفيد-19. الجميع يكذبون. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسائل الإعلام، الديمقراطيون وأطباؤنا، ليس جميعهم لكن الأغلب، الذين قيل لنا أن نثق بهم"، ولم يقدم أدلة على مزاعمه.

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