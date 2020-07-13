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الإمارات: محاولة الحوثيين استهداف المملكة تقويض لأمن واستقرار المنطقة

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الإمارات: محاولة الحوثيين استهداف المملكة تقويض لأمن واستقرار المنطقة الإمارات: محاولة الحوثيين استهداف المملكة تقويض لأمن واستقرار المنطقة
أعلنت تضامنها الكامل والوقوف معها ضد كل تهديد ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات

الإمارات: محاولة الحوثيين استهداف المملكة تقويض لأمن واستقرار المنطقة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية باتجاه المملكة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليل جديد على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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