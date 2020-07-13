السودان: 67 حالة إصابة جديدة بكورونا

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تسجيل 79 حالة بالفيروس في ليبيا

سجل السودان 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 7 حالات وفاة، و 62 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10316 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن الفحص المعملي كان في أربعة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 343 ، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة "67" بنسبة إيجابية بلغت 19.5%.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد.

وأوضح المركز أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر.

وذكر أنه تسلّم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز في مصراته، و65 عينة من مختبر فرع المركز في الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.