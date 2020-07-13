أخبار عاجلة

8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث -
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى -
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق -
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 % -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة -
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف": إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ضد المدنيين انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

Print
"الحجرف": إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ضد المدنيين انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية "الحجرف": إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ضد المدنيين انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية
أشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية اليوم بإطلاق أربعة صواريخ بالستية وسبع طائرات مفخخة بدون طيار، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد أن هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
وأدان الحجرف تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة في انتهاك للحظر المفروض في قرار مجلس الأمن 2216، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويعيق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية واليمن الشقيق، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات المستمرة للحوثيين ومن يقف وراءهم لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

شبكة عيون الإخبارية