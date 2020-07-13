أخبار عاجلة

8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث -
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى -
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق -
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 % -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة -
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية

Print
"الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية "الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية
تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليا باسم "الغبرة".
وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية