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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7412.21 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7412.21 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7412.21 نقطة
وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7412.21 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 19.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7412.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 341 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 289 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أملاك، تهامة، نسيج، الإعادة السعودية، وصدق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المراكز، الشرقية للتنمية، شمس، ميدغلف للتأمين، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.07%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الإنماء، الأسماك، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، الراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 60.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8331.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 ألف سهم تقاسمتها 840 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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