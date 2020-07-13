خلال 15 ساعة.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 9 آلاف طلب قبول إلكتروني

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اعتمدت ولأول مرة على مسار خاص بالكليات الصحية في المدينة

استقبلت جامعة جازان أكثر من 9 آلاف طلب قبول إلكتروني لدرجتي اﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮم ﻟﻠﻌﺎﻡ الجامعي 1442هـ، بعد 15 ساعة فقط من فتح باب التسجيل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن الجامعة استقبلت منذ فتح بوابة القبول أكثر من 9020 طلبًا إلكترونيًا، معتمدة ولأول مرة على مسار خاص بالكليات الصحية في مدينة جيزان، موضحًا أنه سيتم القبول في مسار الكليات الصحية في مدينة جيزان في الفصل الأول فقط، وأن مدة المسار فصلين دراسيين ويتم التخصيص تنافسياً بعد إنهاء الفصلين الدراسيين وإتمام جميع مقررات خطة المسار.

وشدد فقيهي على أهمية ترتيب الرغبات والتأكد من ترتيبها، موضحًا أن ترتيب الرغبات يعد عاملاً مؤثرًا في الحصول على المقعد المتاح في التخصص المرغوب بعد توفر معايير ونسب القبول لكل تخصص، داعيًا الطلبة إلى ضرورة إدخال الرغبات المتاحة على الموقع بعدد 30 رغبة لمن أتيحت له جميع الرغبات بناء على (النسبة المؤهلة -النسبة الموزونة) والتأكد من ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

وأكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حرص الجامعة على تسخير كافة الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم، مشيرًا إلى أن برامج وتخصصات الجامعة شهدت عمليات تحديث تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التوظيف بتلبية احتياجات مشاريع التنمية وسوق العمل بمختلف قطاعاته.