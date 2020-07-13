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للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.. "التحالف" يحيل إحدى نتائج عملياته لفريق تقييم الحوادث

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للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.. "التحالف" يحيل إحدى نتائج عملياته لفريق تقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.. "التحالف" يحيل إحدى نتائج عملياته لفريق تقييم الحوادث
أثناء عملية استهداف تجمع لقادة وعناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المقاتلة بمحافظة حجة

للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي..

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث؛ للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد "المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020م، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمع لقادة وعناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المقاتلة) بمحافظة (حجه/مديرية وشحه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد "المالكي" التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كل الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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