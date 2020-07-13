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العيادات التغذوية لـ"إغاثي الملك سلمان" في "خوخة الحديدة" تواصل خدماتها

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المركز يوزّع حقائب نظافة شخصية على الأيتام وأسرهم في عدة محافظات يمنية

العيادات التغذوية لـ

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية 997 مستفيداً، وعيادة التحصين 15 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 492 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 803 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 261 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 144 مستفيداً، وقسم التغذية العلاجية 49 حالة.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 685 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1.671 مريضاً.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 100 حقيبة نظافة شخصية على 600 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، وعدن، والساحل الغربي، ضمن مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في عدد من مناطق اليمن.

ويهدف المشروع لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام واليتيمات في اليمن، وتقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر؛ وذلك للحد من انتشار في المجتمع اليمني، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفيروس.

وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلوجرام، للنازحين في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته دون تمييز.

العيادات التغذوية لـ

العيادات التغذوية لـ

العيادات التغذوية لـ

العيادات الطبية التغذوية الطارئة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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