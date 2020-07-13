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توجيه بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية

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توجيه بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية توجيه بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية
في تعميم أصدره الوزير "آل الشيخ" تضمن التأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة

توجيه بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد المهيأة وفق البروتوكولات الوقائية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة .

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير اليوم، لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكداً فيه على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء .وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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