أخبار عاجلة

8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث -
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى -
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق -
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 % -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة -
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف

Print
"التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف "التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف
التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي القادم

أصدرت وزارة التعليم قراراً بضم ست مدارس في عدد من قرى ومراكز محافظة عفيف؛ منها خمس مدارس للبنات ومدرسة واحدة للبنين، وذلك ابتداءً من العام الدراسي القادم 1442هـ.

وتضمن القرار "ضمّ ابتدائية النزهة للبنات لمدرسة أسماء بنت أبي بكر ببطاحة، وابتدائية الصالحية لمدرسة بدائع العضيان، وابتدائية بيضاء نثيل لمدرسة المنصورة، وابتدائية مشرفة الضليعي للابتدائية الثامنة بعفيف، والثانوية الأولى بالكفية للبنات لثانوية فيضة نومان، بالإضافة لمدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص للبنين بأم سرحة تضم لابتدائية تنيبيكة".

وأقرّت "تعليم عفيف" إغلاق مدرسة عبدالله بن الزبير للبنين بالمحافظة، وتحويل المبنى إلى لمسمى "مدرسة أم الحكم للبنات"، ونقل طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس لمدرسة الملك فهد الابتدائية ونقل طلاب صفوف الأول والثاني ابتدائي من مدرسة عبدالله بن الزبير ومدرسة الملك فهد إلى الابتدائية الثامنة والسابعة للبنات بالمحافظة.وزارة التعليم محافظة عفيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية