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مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا

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مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا
المعمرة تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد

مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا

نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).

وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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