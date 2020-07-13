أخبار عاجلة

8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث -
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى -
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق -
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 % -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة -
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة

Print
هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة
استهدف وكالة مخابرات شمال البلاد

هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة

أصيب أكثر من 40 أفغانياً في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن، في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان، اليوم (الاثنين).

وأوضح مسؤولون أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني (وكالة المخابرات الرئيسية) وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي، أن الهجوم معقد وبدأ بسيارة ملغومة، والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته، بين مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق، أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم، وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

ويأتي الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع وحركة طالبان إلى محادثات سلام؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عامًا.أفغانستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

رئيس تونس قيس سعيد يستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في قصر قرطاج

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

آخر النهار| الحكومة توافق على قانون عقوبات جديد يجرم كل "متنمر" حتى على وسائل التواصل

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

شبكة عيون الإخبارية