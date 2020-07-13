رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مفخخة وصواريخ تجاه المملكة

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أشاد بالكفاءة العالية لقوات تحالف دعم الشرعية في مواجهة الهجمات الإرهابية

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية سبع طائرات بدون طيار وأربعة صواريخ باليستية تجاه المملكة العربية السعودية اليوم، والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال، في بيان له اليوم، إن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بإلزام النظام الإيراني بوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح، والتي أكدها بوضوح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الرابع من شهر يوليو الجاري، بتورط النظام الإيراني المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، وانتهاكاته المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشاد الدكتور "السلمي" بالكفاءة العالية لقوات تحالف دعم الشرعية في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية المتكررة، والجهود التي يقوم بها التحالف لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وإفشال الأهداف الخبيثة لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي