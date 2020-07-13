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جي بي سي نيوز:- اعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الجمعة، أن الحكومة اللبنانية الحالية باقية بالرغم من كل الضغوطات التي تواجهها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن "الاستسلام ليس موجودا في قاموس الحزب ومناصريه وكل جمهوره في لبنان".

وجاءت تصريحات الحزب على لسان نائب الأمين العام، نعيم قاسم، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "حديث الساعة" على قناة المنار اللبنانية حيث قال خلالها إن "الولايات المتحدة لها هدف مركزي في هذه المنطقة وهو أن تكون إسرائيل مطمئنة وأن تسلب حقوق الفلسطينين"، لافتا إلى أن "حزب الله حركة مقاومة وقد طرد إسرائيل من لبنان ومنعها من تحقيق حلمها وحقق أكبر انتصار في العام 2000" ، بحسب "سبوتنيك" .

ورأى قاسم أن "المشكلة في لبنان ليست بين أمريكا وإيران بل المشكلة بين حزب الله وإسرائيل، والمطلوب أن يكون لبنان معبرا للتوطين وجاءت المقاومة بمنظومة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وحققت حالة سيادية للبنان وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم، وحزب الله جزء من هذا البلد".

ولفت إلى أن "الجانب الأمريكي يستطيع طرح الممنوعات التي يريدها ونحن علينا العمل لمصلحة لبنان، وليس معلوما أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قادر على تنفيذ تهديداته لأن لدينا طرقنا في الالتفاف على الضغوط الأمريكية”، مشيرا إلى أن "حديث بومبيو عن منع وصول النفط الايراني إلى لبنان هو ضمن مشروع، وهذا المشروع هو حكومة مختلفة عن الموجودة اليوم، لأنهم يعتبرون أن الحكومة اليوم التي نتواجد فيها تعطل سياسات أمريكا التي تريد السيطرة على لبنان لمصلحة إسرائيل”.

وشدد قاسم على أن "كل الضغط الأمريكي الحاصل على لبنان وحزب الله هدفه سلب قدرة الحزب العسكرية"، مضيفًا “إذا كان هناك من يعتقد أنه من خلال الضغط أن الحزب قد يتراجع، نقول له للمرة الالف نحن ليس لدينا سوى خيارين إما النصر أو الشهادة والاستسلام ليس موجودا في قاموسنا ولن نصل إلى خيار الجوع”.

وأكد قاسم، أن "هذه الحكومة باقية ويجب منحها الفرصة الكافية وعلينا أن نعمل معها وندعمها"، مشيرًا إلى أن "موضوع المحكمة الدولية خارج اهتمامنا ونقاشنا وليس له مفاعيل في الداخل اللبناني".