أخبار عاجلة

8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث -
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى -
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق -
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 % -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة -
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات

Print
رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات
ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن

رئاسة الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية لضيوف الرحمن بعدة لغات

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 50 رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بستّ لغات هي: "العربية، والإنجليزية، والفارسية، والفرنسية، والأردية، والبرماوية"، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها الثامن.

وذكر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وضمان سلامة حجاج، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.


وقال "الزهراني": الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

شبكة عيون الإخبارية