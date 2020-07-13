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هنا المحصنون ضد "كوررنا".. فئات يكشف عنها مختص روسي

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هنا المحصنون ضد "كوررنا".. فئات يكشف عنها مختص روسي هنا المحصنون ضد "كوررنا".. فئات يكشف عنها مختص روسي
قال: منهم الأشخاص الذين تعافوا من الفيروسات التاجية الموسمية

هنا المحصنون ضد

كشف متخصص روسي في علم المناعة، عن الفئات التي تحظى بفرص عالية لتجنب العدوى بـ"كورونا"، أو مرور المرض لديها من دون الإحساس به.

وبحسب " اليوم"، أوضح اختصاصي المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، أن أول فئة من الأشخاص المحصنين، هم أولئك الذين يمتلكون "مناعة" فطرية بالولادة.

وقال "كريوتشكوف": "مع وجود جرعة فيروسية صغيرة نسبيًا، ستعمل مثل هذه المناعة على مستوى الجهاز التنفسي العلوي ولا تسمح للعدوى باختراق الجسم أكثر".

وأضاف: "الفئة الأخرى المماثلة تضم الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية، وكقاعدة، تُخزن في أجسادهم أجسام مضادة قوية أو في ذاكرة خلايا "تي" المناعية، وهي بدورها تنشط استجابة مناعية مميزة.

ولفت الطبيب المختص إلى أن خطر الإصابة المنخفض بالفيروس التاجي يوجد أيضاً لدى أولئك الذين يتمتعون بشكل عام بأجسام قوية، وليسوا عرضة للجلطات والقصور المناعي، لافتًا إلى أن هؤلاء حتى في حالة الإصابة بالعدوى، يمرّ المرض لديهم بشكل غير محسوس.

وخلص اختصاصي علم المناعة إلى القول: "يمكن لشخص ما ألا يلحظ ذلك ولا يهتم به، على سبيل المثال، إذا أصيب بسعال لبضعة أيام وانتهى الأمر، ومع ذلك كانت هناك عدوى، وبقيت لديه المناعة المميزة". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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