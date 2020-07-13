تزامناً مع حركة المصطافين.. 420 مخالفة على مرافق تجارية بالطائف

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فيما ضبطت جولات رقابية 290 مخالفة للإجراءات الوقائية والاشتراطات

أسهمت الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية وللبلديات الفرعية والبلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف، في ضبط أكثر من 290 مخالفة للإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية بالطائف وضواحيها.

وشملت الجولات الرقابية المطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل ومحال بيع المواد الغذائية ومطاعم الوجبات السريعة ومحال العطارة والأنشطة التجارية المختلفة، إضافة إلى الأنشطة ذات الارتياد المتزايد مثل المشاغل والأسواق والمراكز التجارية ومحال التجميل.

وركزت الفرق الرقابية على التزام الأنشطة بتوفير وسائل السلامة الشخصية؛ كالمعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وتعقيم مرافق الأنشطة بشكل دوري.

ورصدت الجولات الرقابية مخالفات للاشتراطات الصحية تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير وتخزين وحفظ المكونات الغذائية بصورة غير صحية، وعدم وجود مصائد للحرات وفتحات للتهوية، كما ضبط مخالفات نظامية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق"، أن الجولات الرقابية مستمرة لتحقيق معايير السلامة اللازمة، وتطبيق التدابير الوقائية التي من شأنها تقليل انتشار العدوى، وتأكد الفرق الميدانية من سريان صلاحية الشهادات الصحية للعاملين وذلك لضمان سلامتهم من الأمراض ضمن المساعي الحثيثة للفرق الرقابية في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية وسلامة الأهالي والزوار، وتطبيق الأنظمة حيال التجاوزات والمخالفات المضبوطة.

وراقبت الفرق الميدانية الأنشطة التجارية الواقعة بمحطات الوقود وعلى الطرق السريعة تزامناً مع حركة المصطافين بين مناطق المملكة، وبلغ عدد المخالفات التي تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية عليها أكثر من 420 مخالفة في أكثر من 5000 مرفق تجاري شملتها الجولات الرقابية بأنحاء المحافظة.

أمانة محافظة الطائف