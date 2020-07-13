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جامعة الملك خالد: استمرار القبول والتسجيل ببرامج الدبلومات التطبيقية حتى محرم المقبل

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جامعة الملك خالد: استمرار القبول والتسجيل ببرامج الدبلومات التطبيقية حتى محرم المقبل جامعة الملك خالد: استمرار القبول والتسجيل ببرامج الدبلومات التطبيقية حتى محرم المقبل
القحطاني: فتح باب التقديم لخريجي وخريجات الثانوية على درجات البكالوريوس والدبلوم غدًا

جامعة الملك خالد: استمرار القبول والتسجيل ببرامج الدبلومات التطبيقية حتى محرم المقبل

أعلنت جامعة الملك خالد استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيسي بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم القادم.

ولفت المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني إلى أن الدبلومات التطبيقية المطروحة تقدّمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الاطلاع عليها والتسجيل من خلال الرابط https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas، وتابع القحطاني: تستهدف الدبلومات تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل.

وأكد استمرار عمليات المفاضلة بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرًا؛ مؤكدًا أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة.

وحول قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات الجامعة؛ أوضح القحطاني أن ذلك سيتم إلكترونيًّا على الرابط https://registration.kku.edu.sa؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى 28 من الشهر نفسه، ويمكن الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة والتخصصات من خلال موقع الجامعة وعلى الرابط: https://drive.google.com/file/d/1BXWaKmVLE5qnL-sbET4xUBTzlPSEwUR8/view?usp=drivesdk

وأيضًا على الرابط: https://drive.google.com/file/d/1NUfTy7UhAa96RiUbfNZG5eQUBbyQ-ClL/view، مضيفًا أن عمادة القبول والتسجيل نظمت ملتقى إلكترونيًّا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم خلاله توضيح جميع هذه الجوانب.

وأوضح القحطاني أن الجامعة أقرت احتساب النسبة المؤهلة (30٪ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪ اختبار القدرات و20٪ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، واحتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50٪ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪ اختبار القدرات).

‎وأشار القحطاني إلى أن موعد إعلان نتائج الترشيح سيكون في 30 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه.

‎وأضاف أن الجامعة حريصة على الشفافية الكاملة في جميع عمليات القبول والتسجيل والتحويل وجميع الإجراءات التي تتطلب المفاضلة؛ مؤكدًا أنه سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد إعلان النتائج.

ولفت إلى أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة للدعم والتواصل؛ حيث ستقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات من خلال تقديم الطلب على نظام الاستفسارات على موقع نظام القبول أو التواصل بشكل هاتفي مع العمادة وقت الدوام على الهاتفين 0172419773 / 0172414915 والملاحظات على الواتساب 0508971001؛ داعيًا إلى الاطلاع على دليل القبول https://t.co/SfDTj5mEXU?amp=1، ومتابعة موقع الجامعة وحساباتها الرسمية بشكل مستمر.بروشور القبول.pdf دليل التخصصات.pdf جامعة الملك خالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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