أمانة الرياض تطرح مشروع إنشاء وإدارة 6.700 موقف سيارات بالعليا

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بشراكة القطاعين العام والخاص على مساحة 1.3كم2.. هنا التفاصيل

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة أكثر من 6.700 موقف للسيارات في منطقة العليا.

وقالت الأمانة: نموذج المشروع يقوم على إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج البناء ثم التشغيل ثم التحويل (BOT).

وأضافت: إطار المشروع يشمل تطوير وتشغيل وصيانة مواقف السيارات القائمة حاليًا على الشارع، إضافة إلى تطوير واستحداث مبانٍ متعددة الطوابق لمواقف سيارات بعيدة عن الشارع.

وأردفت أن موقع المشروع هو "مدينة الرياض، وحي العليا بين طريق الملك فهد وشارع العليا".

وأوضحت أمانة الرياض: أن حجم المشروع يتضمن 6.703 مواقف سيارة، 4.174 موقف سيارة على الشارع، 2.529 موقف سيارة بعيدًا عن الشارع؛ وذلك على 13 قطعة أرض "الموقع"، على مساحة تُقَدّر بـ1.3كم2.

وأشارت إلى أن طرح طلب إبداء الرغبات في المشروع سيكون خلال الفترة من 13 يوليو إلى 3 أغسطس، وطرح كراسة التأهيل خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وطرح كراسة الشروط والمواصفات في الربع الرابع من 2020م.

أمانة منطقة الرياض