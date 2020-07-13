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كورونا في سلطنة عمان.. أرقام جديدة للإصابات والتعافي

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كورونا في سلطنة عمان.. أرقام جديدة للإصابات والتعافي كورونا في سلطنة عمان.. أرقام جديدة للإصابات والتعافي
فيما وصل إجمالي حالات الشفاء في المغرب إلى 12676

كورونا في سلطنة عمان.. أرقام جديدة للإصابات والتعافي

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58179 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37257 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المغرب 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15821.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 235، بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة؛ مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12676 بعد تعافي 393 شخصًا.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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