أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية

Print
"محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية "محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية
تغطي 42 حيًّا ومدعمة بالكوادر البشرية

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بالمحافظة، بحضور قائد مهام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر.

وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضًا مرئيًّا قدمه قائد مهام شرطة محافظة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية، بعد مباشرة أعمالهما، مدعميْن بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة؛ فيما سيسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء: (الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السرورية، القوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة، العسيلة، الرهناء، المستقبل، القاعدة البحرية)، أما مركز شرطة الحمدانية فسيسهم في تغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء: (أم حبلين الشرقية والغربية، الكوثر، السلطان، الريان، الفلاح، الحمدانية، الحجاز، الرحمانية، مخطط إسكان المطار، الأصالة، الصالحية، الفروسية، الرياض، طيبة، قباء، الماجد، البشاير، الوفاء، البدور، الصفحة الصناعية، الصفوة، جامعة جدة).

وقدّم اللواء محمد بن فهد آل صقر، شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة.الأمير مشعل بن ماجد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية