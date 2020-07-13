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"الشورى" يوافق على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو على وشك التعثر

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"الشورى" يوافق على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو على وشك التعثر "الشورى" يوافق على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو على وشك التعثر
طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتفعيل برنامج التبرع وزراعة القرنية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.

وطالب المجلس، في قرار أصدره اليوم، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من ناحية أخرى، وافق "الشورى" على ما رأته بشأن إلغاء ما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم (146/33) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

ووافق "الشورى" على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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