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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح على جازان حتى الـ 7 مساءً

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح على جازان حتى الـ 7 مساءً "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح على جازان حتى الـ 7 مساءً
نبّهت لأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على "تبوك وتيماء"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق الساحلية المفتوحة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهة أخرى، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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