أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جريمة من 6 سنوات.. حكم نهائي بإعدام اثنين قَتَلا شرطيًّا في البحرين

Print
جريمة من 6 سنوات.. حكم نهائي بإعدام اثنين قَتَلا شرطيًّا في البحرين جريمة من 6 سنوات.. حكم نهائي بإعدام اثنين قَتَلا شرطيًّا في البحرين
مؤبد لثالث وأحكام متفرقة لـ9 آخرين شاركوا في الهجوم على قوات الأمن

جريمة من 6 سنوات.. حكم نهائي بإعدام اثنين قَتَلا شرطيًّا في البحرين

قررت أعلى محكمة بالبحرين، اليوم الاثنين، في حكم نهائي، إعدام متهميْن اثنين لقتلهما شرطيًّا في واقعة تعود إلى عام 2014، كما قضت بالسجن المؤبد لثالث، إضافة لأحكام متفرقة لـ9 آخرين شاركوا في الهجوم على قوات الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام المستشار هارون الزياني، رئيس المكتب الفني للنائب العام البحريني، أن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام المتهمين.

وحول الواقعة، قال الزياني: إن المحكوم عليهم في تلك القضية (12 شخصًا) كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة.

وأوضح أنه في 14 فبراير 2014 قاموا بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة؛ وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم.

وأشار إلى أن رجال الأمن تعاملوا معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة؛ مما أدى إلى وفاة شرطي وإصابة آخرين.

ولفت إلى أن التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام، بدور قيادي في تلك الواقعة؛ حيث تَوَلَّيَا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم.

وبناء على ذلك تم القبض عليهم، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكوريْن وعشرة آخرين، ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين.

كما أدينوا بجرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) لغرض إرهابي.

وفي نهاية ديسمبر 2014، قضت المحكمة الكبرى الجنائية بإعدام متهميْن اثنين وبمعاقبة آخر بالسجن المؤبد؛ في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرّأتهم من بعضها الآخر.

وطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرون على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت في مايو 2015 برفض الطعن وبتأييد حكم المحكمة الكبرى، كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحكم في نوفمبر من العام ذاته.البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية