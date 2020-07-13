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هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين

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هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد "لحظة تصادم جنوني" بين سفينتين عملاقتين
لا يعرف لماذا لم ينجح قائدا السفينتين في تجنب الحادث

هل تعمدتا ذلك؟.. شاهد

يعتقد من يشاهد هذا الفيديو أن السفينتين تعمّدتا ذلك، ففي حادث غريب من نوعه، وصف بالجنوني، اصطدمت سفينتان كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، السبت الماضي، فيما وثّق الحادث على شريط حظي بنسبة مشاهدات كبيرة.

وكانت السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث، المنشورة على الإنترنت، السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث.

ونشر رجال الإطفاء صورًا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن أعتقد أبداً بأنني سأرى ذلك"، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، ولم يتسبب في أي تلوث، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز". حادث تصادم كندا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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