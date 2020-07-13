أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صورة تاريخية.. المؤسس في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

Print
صورة تاريخية.. المؤسس في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام صورة تاريخية.. المؤسس في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز ويعود تاريخها لقرابة الـ 70 عاماً

صورة تاريخية.. المؤسس في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة يعود تاريخها لعام 1371هـ - 1951م، للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بجواره الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير الرياض، وقتها، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام.

ونشرت الدارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة أمير الرياض وقتها بعنوان "الملك عبدالعزيز آل سعود في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض الدمام عقب افتتاحه محطة القطار في الدمام ويبدو الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير الرياض آنذاك وإلى يساره مستشار الملك عبدالعزيز "يوسف ياسين"، ثم محمد الذيب رئيس الحرس الملكي، وفي أقصى اليسار يظهر بالصورة سعيد جودة نائب رئيس الحرس الملكي.دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية