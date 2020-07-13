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أبرزت "الصحة" جهود وانضباطية وإنسانية أحد أطبائها الذين بذلوا جهودًا كبيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي تَعَرّض أخيرًا للإصابة بالفيروس وانتقل إلى رحمة الله تعالى.

جاء ذلك من خلال فيديو قامت الوزارة بإنتاجه من أحداث واقعية، كشفت من خلاله انضباطية الطبيب في عمله خلال السنوات الماضية التي قضاها موظفًا في الصحة، إضافة لإنسانيته وجهوده الكبيرة في خدمة المرضى وإصراره على رفض الإجازات لخدمة المرضى.

الفيديو المؤثر وجد تفاعلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما أشاد الكثيرون بما تقوم به وزارة الصحة من تقدير لمنسوبيها واهتمامها بهم وإبرازها لجهودهم التي يبذلونها لخدمة المرضى ومواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن "الصحة" دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات. وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد