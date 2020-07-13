أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة

Print
"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
أكدت وقوف المنظمة التام مع في كل ما تتخذه لمواجهة هذا الإرهاب الخطير

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.منظمة التعاون الإسلامي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

شبكة عيون الإخبارية