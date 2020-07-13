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المتجر الالكتروني لشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة: وجهة تسوّق مريحة وملائمة "بنقرة واحدة"

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المتجر الالكتروني لشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة: وجهة تسوّق مريحة وملائمة "بنقرة واحدة" المتجر الالكتروني لشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة: وجهة تسوّق مريحة وملائمة "بنقرة واحدة"

اعتباراً من أبريل 2020، غدت شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر قرباً من المستهلكين من خلال تلبية احتياجاتهم عبر متجر إلكتروني مريح وسهل الاستخدام يُمكّنهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات "دل مونتي" الطازجة والصحية "بنقرة واحدة".

وفي سياق تعليقها على الأمر، قالت السيدة رشا الأعور، مديرة التسويق الاقليمي لدى شركة "دل مونتي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أطلقنا متجر ’دل مونتي‘ الالكتروني مع التركيز على المستهلكين، خاصةً في هذه الفترة الصعبة وغير المسبوقة. ويُمكن للمستهلكين من خلال النقر على الرابط الالكتروني المخصص للموقع (www.myfreshdelmonte.com) من راحة منزلهم، الاختيار من بين مختلف فئات الفواكه والخضار عالية الجودة الطازجة أو المقطّعة حديثاً، بالإضافة إلى الفواكه والخضار المحضّرة والعصائر والمشروبات والوجبات الخفيفة. وستتولى ’دل مونتي‘ الاهتمام بالباقي".

وبمجرد انتهائهم من اختيار ما يحتاجون إليه وملئ سلالهم بمنتجات "دل مونتي" المغذية وميسورة التكلفة والمعبأة بشكل ملائم، يُمكن للمستهلكين اختيار وقت وتاريخ التسليم المناسبَين، ثم إنهاء الطلبية عبر اختيار طريقة الدفع المفضلة لديهم.

ويُشار إلى أنّ المتجر الالكتروني لشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة نجح خلال فترةٍ قصيرة بأن يُصبح الوجهة المفضلة لدى المستهلكين الذين يتطلّعون إلى خيارات مريحة وصحية ومجموعة متنوعة من المأكولات الخفيفة الطازجة والفواكه والوجبات عالية الجودة بالتزامن مع التفاعل مع علامة "دل مونتي" التجارية عبر منصة رقمية.

وأضافت السيدة الأعور: "أدى تفشي جائحة إلى إحداث خلل في قطاع التجزئة. وعليه لجأ المستهلكون الذين فُرض عليهم ملازمة منازلهم إلى التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم، فأصبحت ضرورة ماسة وليس مجرد كماليات. ودفعنا هذا الأمر إلى التكيّف مع الوضع الجديد وتحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب التزامنا برسالة ’دل مونتي‘، المتمثّلة بالابتكار في المنتجات، والجودة، ونضارة الأغذية، والمصداقية".

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