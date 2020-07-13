أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+"

Print
أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+" النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+"
مصادر تستبعد تمديد التخفيضات وسط علامات على انتعاش الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع

سجلت النفط، اليوم الإثنين، انخفاضاً مع ترقب الأسواق نتيجة اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+"، ومن المقرر عقد الاجتماع في 15 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 08:26 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 42.93 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.81% إلى 40.22 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي 0.3%، فيما سجلت عقود "برنت" مكاسب بنسبة 1%.

ويقول محللون بحسب " اليوم"، إن "مجموعة (أوبك+) قد تتخذ قراراً غير متوقع هذا الأسبوع وتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، لشهر آخر، وذلك في ظل المستويات القياسية المرتفعة من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واحتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا".

إلا أن مصادر مطلعة تستبعد أن يتم تمديد التخفيضات الراهنة لمد شهر آخر، وسط علامات على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ويعني ذلك أن تخفيضات "أوبك+" في أغسطس المقبل ستكون 7.7 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 9.7 مليون برميل حالياً، وهذه الخطوة ستتم بناءً على اتفاق "أوبك+"، الذي أبرم في أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمريكية أن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة تراجع الأسبوع الجاري بواقع 5 وحدات إلى 258 وحدة.

كما أن عدد منصات النفط العاملة تراجع بواقع 4 وحدات وبلغ 181 منصة، وفقاً لبيانات شركة خدمات النفط الأمريكية "بيكر هيوز".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020

روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية