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اليوم - وزيرة التجارة والصناعة: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تخفف العبء على موازنة الدولة

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شبكة عيون الإخبارية