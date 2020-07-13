أخبار عاجلة

ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين -
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جلسة النطق بالحكم.. مرتكب مذبحة المسجدين: لا أحتاج محاميًا سأفعلها بنفسي

Print
جلسة النطق بالحكم.. مرتكب مذبحة المسجدين: لا أحتاج محاميًا سأفعلها بنفسي جلسة النطق بالحكم.. مرتكب مذبحة المسجدين: لا أحتاج محاميًا سأفعلها بنفسي
قرر تمثيل نفسه في الجلسة المقرر لها الشهر المقبل والقاضي وافق على طلبه

جلسة النطق بالحكم.. مرتكب مذبحة المسجدين: لا أحتاج محاميًا سأفعلها بنفسي

قالت محكمة في نيوزيلندا: إن الشاب الأسترالي الذي قتل العام الماضي 51 مصليًا مسلمًا، في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي بالبلاد، قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وأعلن القاضي كاميرون ماندر، اليوم الاثنين، أن قرار الأسترالي، برينتون تارانت، تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس.

ووافق على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني (محام)، وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

ووفق " اليوم" قال محامو تارانت الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل العام الماضي: "تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم".

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" في تقرير، أن موعد صدور الحكم، تَأَكّد رسميًّا اليوم الاثنين في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث.

وأقر برينتون تارانت بذنبه في وقت سابق من العام الجاري، في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وتحتجز السلطات تارانت منذ 15 مارس 2019، بعد اتهامه باستخدام أسلحة نصف أوتوماتيكية في قتل مسلمين خلال صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايستشيرش.نيوزيلندا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا.. 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل

بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية