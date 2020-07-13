جلسة النطق بالحكم.. مرتكب مذبحة المسجدين: لا أحتاج محاميًا سأفعلها بنفسي

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قرر تمثيل نفسه في الجلسة المقرر لها الشهر المقبل والقاضي وافق على طلبه

قالت محكمة في نيوزيلندا: إن الشاب الأسترالي الذي قتل العام الماضي 51 مصليًا مسلمًا، في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي بالبلاد، قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وأعلن القاضي كاميرون ماندر، اليوم الاثنين، أن قرار الأسترالي، برينتون تارانت، تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس.

ووافق على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني (محام)، وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

ووفق "روسيا اليوم" قال محامو تارانت الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل العام الماضي: "تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم".

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" في تقرير، أن موعد صدور الحكم، تَأَكّد رسميًّا اليوم الاثنين في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث.

وأقر برينتون تارانت بذنبه في وقت سابق من العام الجاري، في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وتحتجز السلطات تارانت منذ 15 مارس 2019، بعد اتهامه باستخدام أسلحة نصف أوتوماتيكية في قتل مسلمين خلال صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايستشيرش.نيوزيلندا