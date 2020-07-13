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المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة

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المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة
"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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