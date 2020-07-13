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التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً

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التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً
قالت: نعمل على دعم المستثمرين بعد إنشاء إدارة لمنح التراخيص

التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً

أكدت وزارة التعليم أن عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة بلغ 1942 مدرسة؛ يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: تعمل وزارة التعليم على دعم المستثمرين في هذا المجال بعد إنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص، وإعداد المعايير واللوائح؛ بما ينسجم مع رؤية__2030.

وأضافت الوزارة: تتركز المدارس في منطقتَي الرياض والشرقية ومحافظة جدة حيث يبلغ عدد المدرسين فيها 20.644 معلماً ومعلمة و2863 إدارياً وإدارية.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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