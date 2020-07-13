أخبار عاجلة

ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر -
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية -
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 16-7-2020 -
مساء dmc - الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا -
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا -
نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "خالد جلال" وازمة حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي -
فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصين: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا

Print
الصين: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا الصين: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا
جميعها من القادمين من خارج البلاد

الصين: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها من القادمين من خارج البلاد، مع انخفاض الإصابات المجتمعية المحلية إلى ما يقرب من الصفر.

ولم يتم الإبلاغ عن أيّ حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مريضاً يخضعون للعلاج، مع وجود 117 شخصاً آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به دون ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى اليوم 4634 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد-19 من أصل 83 ألفاً و602 حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية