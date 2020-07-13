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الطقس اليوم: رياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

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الطقس اليوم: رياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض الطقس اليوم: رياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض
سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

الطقس اليوم: رياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على أجزاءٍ من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، مكة المكرّمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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