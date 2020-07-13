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بعد شفائه.. الفنان مصطفى درويش يقدم وجبات بالمجان للمساعدة في جائحة كورونا| #من_مصر

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شبكة عيون الإخبارية