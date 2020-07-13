الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض تعلن عن موعد بدء التقديم على القبول

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الثلاثاء للطلاب والأربعاء للطالبات.. وتفاصيل الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، تشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وجاءت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الثلاثاء (23 /11 /1441هـ).

إغلاق البوابة يوم الاثنين (29 /11 /1441هـ).

ومواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (24 / 11/1441هـ).

إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (30 / 11 /1441هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa).

بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).