البحرين تُلزم المسافرين القادمين لها بدفع 30 دينارًا لفحص فيروس كورونا

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ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو المقبل.. عبر المطار الدولي

أكدت وزارة الصحة البحرينية أنه يتوجب على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من الساعة 12 صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 الخضوع للفحص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 دينارًا بحرينيًا، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة بما يُسهم في سرعة إنهاء الإجراءات.

إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بوساطة البطاقات البنكية والائتمانية، ويُستثنى من ذلك أعضاء طواقم الطائرات، والدبلوماسيون، والمسافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من رحلات علاجية، حيث ستقوم الجهات المختصة بالطيران المدني بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات العاملة بالمطار في هذا الخصوص.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية فإن الوزارة أشارت إلى أنه يتوجب أيضًا على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارًا بحرينيًا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق "مجتمع واعي" والتسجيل فيه، وذلك استكمالاً للإجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية والتي تتطلبها الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا.

كما أوضحت وزارة الصحة أن على مواطني مملكة البحرين الراغبين في السفر التأكد من الإجراءات المعتمدة في الدول التي يتوجهون لها، كما سيتعين عليهم إقرار تحملهم المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو علاجية أخرى إذا دعت الحاجة أثناء وجودهم في الخارج، بالإضافة إلى تحملهم تكلفة الفحوص المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم إلى أرض المملكة وخضوعهم للبروتوكول المعتمد، وذلك من خلال الموافقة على الإقرار الإلكتروني في تطبيق "مجتمع واعي" أو توقيع الإقرار الورقي قبل المغادرة.

وبيّنت الوزارة أن المسافرين عبر رحلات التحويل (الترانزيت) لا يخضعون للفحص أو أي من الإجراءات المذكورة، داعيةً جميع المسافرين القادمين إلى المملكة إلى ضرورة الاتصال على 444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس واتباع التعليمات التي سوف تُعطى لهم.